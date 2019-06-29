Потенциальный соперник Ломаченко уверенно защитил чемпионский титул: опубликовано видео

Чемпион мира IBF в легком весе ганец Ричард Комми защитил титул, нокаутировав мексиканца Раймундо Бельтрана. Поединок состоялся в американском городе Темекула в штате Калифорния.

Бой прошел с подавляющим преимуществом Комми, который четырежды отправлял оппонента на канвас. В восьмом раунде Бельтран пропустил мощный удар в челюсть и рухнул на настил, но сумел подняться. Впрочем, рефери принял решение остановить поединок, зафиксировав технический нокаут.

Напомним, что Комми выступает в одном дивизионе с украинским боксером Василием Ломаченко, который владеет чемпионскими поясами по версиям WBA и WBO, а также 31 августа проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC с Люком Кэмпбеллом. Ранее украинец неоднократно заявлял, что намерен объединить пояса. Таким образом, Комми и Ломаченко могут провести чемпионский бой.

Впрочем, для начала Комми нужно будет еще раз защитить титул в бою против победителя поединка Теофимо Лопес - Масайоши Накатани.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко шокировал чемпиона UFC своим ответом.