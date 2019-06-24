Ломаченко шокировал чемпиона UFC своим ответом: опубликовано видео

Украинский боксер Василий Ломаченко остроумно отреагировал на пост чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в Twitter.

Так, американец написал: "Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?".

Ответ украинского чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе был следующим: "Вот пример, как это будет".

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7 — LOMA (@VasylLomachenko) 23 июня 2019 г.

Напомним, следующим соперником украинского чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO Василия Ломаченко станет британский боксер Люк Кэмпбелл. Поединок должен состояться в Лондоне на арене О2. На кону помимо чемпионских поясов украинца также будет стоять вакантный титул WBC.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобедимый украинский боксер феерично нокаутировал соперника из России.