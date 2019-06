Ломаченко шокировал чемпиона UFC своим ответом: опубликовано видео

Украинский боксер Василий Ломаченко остроумно отреагировал на пост чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в Twitter.

Так, американец написал: "Как думаете, что олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях сделает с Василием Ломаченко?".

Ответ украинского чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе был следующим: "Вот пример, как это будет".

here's an example of how it will be! pic.twitter.com/l7ifA8Pxc7