Украинский вратарь "Реала" может перейти в известный испанский клуб

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин может перейти в севильский "Бетис".

Об этом сообщает Eldesmarque.

По данным источника, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на украинца в следующем сезоне, так как у него в распоряжении есть Кейлор Навас, Тибо Куртуа и его сына Лука Зидан.

Что касается "Бетиса", то севильцы рассматривают Лунина в качестве замены голкиперу Пау Лопесу, который близок к переходу в "Рому".

В прошлом сезоне 20-летний Лунин выступал за "Леганес" на правах аренды, провел семь матчей и пропустил семь голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" провел яркую презентацию звездного новичка.