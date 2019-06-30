Украина вошла в тройку лучших стран на Европейских играх: имена всех призеров

В Минске завершились летние Европейские игры. Сборная Украины заняла третье место в общем в медальном зачете.

Украинские спортсмены завоевали в общей сложности 51 награду: 16 золотых медалей, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Золотые медали: Георгий Зантарая - дзюдо, Дарья Белодед - дзюдо, Анастасия Сапсай - самбо, сборная Украины по легкой атлетике (смешанная эстафета 4х400), сборная Украины по легкой атлетике (смешанная комбинированная эстафета преследования), Мария Повх и Людмила Куклиновская - гребля на байдарках и каное, Анна Соловей - велоспорт, Юлия Ткач - вольная борьба, сборная Украины по легкой атлетике (командные соревнования), Виктор Выхрист - бокс, Жан Беленюк - греко-римская борьба, Александр Хижняк - бокс, Олег Верняев - спортивная гимнастика, Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика, Анастасия Серегина - карате, Станислав Горуна - карате.

Серебряные медали: Анастасия Новикова - самбо, Елена Сайко - самбо, Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета, Анна Плотицына - легкая атлетика, Катерина Москалева - самбо, Сборная Украины - художественная гимнастика, Антон Давыденко и Николай Просторов - синхронные прыжки на батуте, Светлана Малькова и Марина Кийко - синхронные прыжки на батуте, Александр Сыромятников и Олег Кухарик - гребля на байдарках, Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок - гребля на каноэ, Юлия Хавалджи - борьба, Оксана Ливач - вольная борьба, Олег Верняев - спортивная гимнастика (2 серебра), Николай Буценко - бокс, Анжелика Терлюга - карате, Елена Старикова - велоспорт.

Бронзовые медали: Наталья Смаль - самбо, Марина Бех - легкая атлетика, Богдан Бондаренко - легкая атлетика, Галина Ковальская - самбо, Влада Никольченко - художественная гимнастика (две бронзы), Александр Хоцяновский - борьба, Алла Черкасова - борьба, Гор Ованесян - вольная борьба, Евгений Барабанов - бокс, Павел Коростылев и Елена Костевич - стрельба из малокалиберного пистолета, Дарья Варинская - спортивная гимнастика (две бронзы), Валерий Чеботарь - каратэ, Анна Мельник - каратэ, Петр Пахнюк - спортивная гимнастика, Игорь Радивилов - спортивная гимнастика (две бронзы).

Победителем общего зачета стала Россия (44 золотые медали, 23 серебряные, 42 бронзовые). На втором месте Беларусь (24-16-29).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина завоевала еще 4 золота на Европейских играх.