Европейские игры: Украина завоевала еще 4 золота

Украинские спортсмены завоевали еще четыре золотые медали на Европейских играх, которые проходят в Минске.

По два "золота" в копилку сборной Украины добавили гимнасты и каратисты.

Гимнаст Олег Верняев стал чемпионом в упражнениях на параллельных брусьях. Украинец показал результат 15.333 балла, который и стал лучшим. Это уже третья медаль Верняева на Европейских играх. Ранее он завоевал две серебряные медали в многоборье и упражнениях на коне.

15-летняя гимнастка Анастасия Бачинская заняла первое место в вольных упражнениях, показав результат 13.200 баллов.

Украинская каратистка Анита Серегина стала чемпионкой в категории кумитэ до 61 кг. В финальном поединке она оказалась сильнее словенки Цаши Ристич (3:1).

Еще одно "золото" Украине принес каратист Станислав Горуна, который первенствовал в категории кумитэ до 75 кг, разгромив в финале представителя Азербайджана Рафаэля Агаева (4:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионами Европейских игр стали борец Жан Беленюк, боксеры Александр Хижняк и Виктор Выхрист.