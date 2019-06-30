Украинский спортсмен едва не погиб на Европейских играх: опубликовано жуткое видео

Украинский борец греко-римского стиля Алексей Калиниченко едва избежал гибели во время поединка за 3 место на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

Калиниченко, выступающий в категории до 67 кг, в поединке с белорусом Сосланом Дауровым пропустил удушающий прием, после чего остался лежать на полу и у него начались судороги. На арену моментально выскочили медики, которые оказали украинцу первую помощь. Несмотря на тяжелую ситуацию, Калиниченко смог продолжить поединок, но потерпел поражение со счетом 2:3.

После поединка Калиниченко остался недоволен судейством. По словам украинца, накануне каждой схватки ему пришлось проходить утомительную процедуру допинг-контроля, которая длилась до поздней ночи. Что касается поединка с Дауровым, то после удушающего приема соперник украинца ушел в глухую оборону. По мнению Калиниченко, подобный уход от борьбы должен наказываться баллами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер стал чемпионом Европейских игр.