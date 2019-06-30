Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео

Украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр, которые проходят в Минске.

В финальном бою в супертяжелом весе украинец добился победы над французским боксером Мурадом Алиевым.

Первый раунд прошел в упорной, но довольно равной борьбе. Во втором - активнее был украинец. В решающем раунде соперники столкнулись головами, что привело к рассечению у Выхриста. Рефери был вынужден остановить бой, но по очкам победу отдали украинцу.

На предыдущих стадиях Выхрест одолел россиянина Ивана Верясова в 1/8 финала. В четвертьфинале украинец оказался сильнее хорватского супертяжа Владана Бабича. И наконец в полуфинале наш соотечественник добился победы над еще одним хорватом Марко Милуном.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские спортсменки завоевали золотые медали Европейских игр.