Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор

В матче 1/4 финала Кубка Америки Уругвай в серии пенальти уступил национальной команде Перу и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Салвадоре на стадионе "Арена Фонте-Нова".

Матч получился очень скандальным. В основное время встречи уругвайские футболисты забили три гола, но главный арбитр Вилтон Сампайо отменил их из-за офсайда. Дважды рефери использовал систему видеоассистента (VAR). В середине первого тайма невероятным промахом отметился форвард уругвайцев Эдинсон Кавани, который с четырех метров пробил выше пустых ворот.

В итоге матч дошел до серии пенальти. Первый удар исполнял звездный форвард Уругвая Луис Суарес, но ему не удалось переиграть вратаря перуанцев. Все остальные удары оказались точными и путевку в полуфинал завоевал Перу.

Уругвай – Перу - 0:0, по пенальти - 4:5



Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Гонсалес, Хименес, Нандес (Торрейра, 57), де Арраскаэта, Бентанкур, Вальверде (Стуани, 90), Суарес, Кавани.

Перу: Гальесе, Трауко, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Йотун, Флорес, Куэва (Руидиас, 85), Каррильо (Гонсалес, 75), Тапия, Герреро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинал Кубка Америки вышли Аргентина, обыгравшая Венесуэлу, и Бразилия, переигравшая Парагвай.