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Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе

понедельник, 01 июля 2019, 10:17
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Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко публично заявил, что не собирается возвращаться в профессиональный спорт.

Как рассказал спортсмен в интервью The Sun, он хочет переключиться на другую карьеру.

"Я никогда не выигрывал так много, когда проиграл. У меня было много побед, но то, чему я научился во время своего заключительного боя важнее, чем любой успех", - отметил он.

Как известно, сейчас Кличко преподает в университете. Также недавно украинский спортсмен запустил свой спортивный сайт.

"Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие арены для битвы", - подытожил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за какую сумму Кличко готов вернуться в бокс.

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