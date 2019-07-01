Кличко сделал громкое заявление о своем будущем в боксе

Легендарный украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко публично заявил, что не собирается возвращаться в профессиональный спорт.

Как рассказал спортсмен в интервью The Sun, он хочет переключиться на другую карьеру.

"Я никогда не выигрывал так много, когда проиграл. У меня было много побед, но то, чему я научился во время своего заключительного боя важнее, чем любой успех", - отметил он.

Как известно, сейчас Кличко преподает в университете. Также недавно украинский спортсмен запустил свой спортивный сайт.

"Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие арены для битвы", - подытожил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за какую сумму Кличко готов вернуться в бокс.