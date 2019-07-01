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Против легенды сборной Украины открыли два уголовных дела

понедельник, 01 июля 2019, 18:34
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Надежда Навроцкая, бывшая жена легендарного футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, который ныне работает в тренерском штабе петербургского "Зенита", рассказала, что против ее экс-супруга возбуждено два уголовных дела в Германии.

Слова Навроцкой приводит football24.

"Мне удалось доказать невероятное количество эпизодов, когда Толик нагло врал в суде. На сегодня против него открыты два уголовных дела в Германии. Это уже не он против меня, я против него. Это государство Германия, а конкретнее - прокуратура Баварии, против Анатолия Тимощука. Одна статья - за неуплату алиментов. Другое уголовное дело - за мошенничество.

В частности, речь идет о предоставлении Анатолием в суд фиктивных документов, где была поддельная моя подпись. Также ложные показания Анатолия под присягой. Ведь когда нет доказательств, можно клясться. Присяга приравнивается к доказательству. Все это сделано с целью материальной выгоды.

К тому же этой лжеприсягой он пробил очередное дно. Вместо него подписи ставила его сообщница. Впоследствии он много раз ссылался на эту лжеприсягу - тоже с целью материальной выгоды. А когда речь идет о более 50 000 евро, это - обременительный момент по уголовному делу.

Грозит ли теперь Тимощуку заключение? Пока трудно ответить. Я еще не так хорошо знакома с Уголовным правом в Германии. Думаю, это все же вопрос к прокуратуре. В немецком гражданском суде есть подразделение семейного суда. Уголовный суд - совсем другая сфера, и они между собой не пересекаются", - сказала Навроцкая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что супергол капитана не спас украинских футболистов от поражения на Европейских играх.

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