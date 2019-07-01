Украинки уверенно стартовали на Уимблдоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на Уимблдоне с уверенной победы над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой.

Украинка обыграла соперницу в двух сетах. В первой партии австралийка сумела навязать нашей соотечественнице борьбу, но все же уступила со счетом 7:5. А вот второй сет прошел полностью под диктовку Свитолиной - 6:0.

Уимблдон. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:0

С победы стартовала и другая наша соотечественница - Даяна Ястремская. 35-й номер мирового рейтинга обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Уимблдон. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3

Во втором круге турнира Свитолина сыграет с 61-м номером мирового рейтинга Маргаритой Гаспарян из России. Именно ей первая ракетка Украины уступила менее полумесяца назад в первом круге турнира в Бирмингеме.

Ястремская сыграет с американкой Софией Кенин, которая является сеяной на турнире и занимает 27-е место в мировом рейтинге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки узнали соперниц на самом престижном теннисном турнире.