Украинский чемпион заставил слушать Путина гимн своей страны, стоя: видео

Украинский боксер Александр Хижняк своей победой на Европейских играх заставил слушать гимн своей страны президента Российской Федерации Владимира Путина, стоя.

В финальном бою соревнований в весовой категории до 75 кг, которые проходили в Минске, 23-летний уроженец Полтавы уверенно победил итальянца Сальваторе Кавальяро. На церемонии награждения призеров присутствовал президент России Владимир Путин, который с рабочим визитом посетил столицу Беларуси. Как и все остальные зрители на трибунах, глава РФ встал, когда зазвучал гимн Украины.

Отметим, что Хижняк также является чемпионом мира и Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер в блестящем стиле завоевал золотую медаль Европейских игр.