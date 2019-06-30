Украинский боксер в блестящем стиле завоевал золотую медаль Европейских игр: опубликовано видео

Украинский боксер Александр Хижняк стал победителем Европейских игр, которые проходят в Минске.

Хижняк стал чемпионом в весовой категории до 75 кг. В финальном поединке украинец одолел итальянца Сальваторе Кавальяро. Хижняк захватил преимущество с первых минут и сразу же принялся избивать соперника. Бой продлился все три раунда. Победу Хижняк одержал единогласным решением судей - 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26.

Стоит отметить, что кроме золотой медали Европейских игр, Хижняк также стал чемпионом Европы, который проводился в рамках соревнований в Минске.

Также на чемпионский титул претендовал еще один украинец Николай Буценко, который вышел в финал в весовой категории до 56 кг. Украинец был активен на протяжении всего поединка, но арбитры, к сожалению, отдали победу его сопернику представителю Ирландии Курту Уокер. Счет на судейских записках составил 29:28, 30:27, 30:27, 29:28 и 30:27.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр.