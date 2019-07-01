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В первый день Уимблдона произошла громкая сенсация

понедельник, 01 июля 2019, 21:29
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Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака, которая ныне занимает второе место в мировом рейтинге WTA, выбыла из Уимблдонского турнира, уступив в первом круге представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Победу Путинцева одержала в двух сетах - 7:6 и 6:2. Поединок продолжался 1 час и 37 минут.

Уимблдон. Первый круг.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Наоми Осака (Япония) – 7:6, 6:2

В следующем раунде Уимблдона Путинцева встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубович, занимающей 81-е место в мировом рейтинге WTA.

Отметим, что это была третья встреча между соперницами. Все эти игры непременно завершались победами казахстанской теннисистки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинки уверенно стартовали на Уимблдоне.

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