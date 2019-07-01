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В России при загадочных обстоятельствах скончался перспективный спортсмен

понедельник, 01 июля 2019, 11:15
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В Подмосковье (Российская Федерация) при загадочных обстоятельствах скончался 16-летний российский теннисист, который являлся кандидатом в мастера спорта.

По данным российской прессы, школьника нашли мертвым после вечеринки в загородном доме.

Местные издания сообщают, что молодой спортсмен поехал на день рождения к подруге-теннисистке, где выпил пару фужеров шампанского и отправился спать. Парень сразу сказал своим знакомым, что ему плохо, но никто этому значения не придал.

Когда утром приятели попытались разбудить юношу, они увидели, что он не подает признаков жизни.

Следственные органы приступили к проверке обстоятельств смерти теннисиста.

По предварительной версии следствия, он скончался в результате отравления.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве экстренно госпитализирована известная актриса и жена Бари Алибасова.

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