Еще один украинский футболист уехал играть в чемпионат агрессора

Украинский полузащитник Руслан Кисиль перешел в российский клуб "Балтика" из Калининграда.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом Кисиля был "Колос" из Ковалевки, с которым у него закончился контракт в январе 2019 года. С тех пор хавбек был безработным, поэтому смог перейти в "Балтику" бесплатно. Украинец подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.

27-летний Кисиль является воспитанником "Шахтера". За донецкий клуб он не провел ни одного матча. Также выступал за "Мариуполь", "Десну" и донецкий "Олимпик". В сборную Украины не вызывался.

"Балтика" выступает во втором по силе российском дивизионе. В прошлом сезоне клуб вылетел в третью лигу, но остался во второй, так как "Сахалин", который должен был заменить "Балтику", отказался от повышения в классе из-за финансовых проблем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что защитник "Шахтера" Ордец перешел в клуб из России.