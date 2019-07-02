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Красотка-арбитр покорила мир шуткой над футболистом: опубликовано видео

вторник, 02 июля 2019, 12:30
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Бразильская девушка-арбитр Фернанда Коломбо пошутила над футболистом в матче национального чемпионата.

Видео опубликовал футбольный журналист и блогер Кирилл Крыжановский в своем Facebook.

В одном из эпизодов Коломбо сделала вид, что полезла в карман за карточкой для игрока, но вместо этого достала платок и вытерла лицо.

Коломбо раньше работала моделью, но затем выучилась на футбольного арбитра. С 2014 года девушка обслуживает матчи бразильской Серии А. Через несколько лет она стала арбитром FIFA. На родине Коломбо называют "Бразильским чудом".

"Апостроф" сделал подборку лучших фотографий Коломбо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист-патриот объявил о сборе средств для арбитра, перенесшего инсульт.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Коломбо

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