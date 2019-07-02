Одна из лучших теннисисток Украины с позором вылетела с Уимблдона

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вылетела в первом раунде турнира Большого шлема Уимблдона, потерпев поражение от чешки Барборы Стрыцовой.

Поединок начался в равной борьбе и соперницам удалось по несколько раз выиграть свои подачи. Но в пятом гейме чешка сделала брейк и вышла вперед. Украинке не удалось даже сделать брейк-поинт, а в девятом гейме Стрыцова вновь взяла подачу Цуренко, а вместе с ней выиграла и сет.

Во второй партии чешка также сходу сделала брейк, а потом развила преимущество на своей подаче. Самым упорным оказался третий гейм, который длился несколько минут, но даже в нем Цуренко не имела ни одного брейк-поинта. В итоге, в восьмом гейме чешка вновь сделала брейк и завершила матч в свою пользу.

Барбора Стрыцова (Чехия) - Леся Цуренко (Украина) - 6:3, 6:2

Сегодня, 2 июля, на Уимблдоне стартует еще одна украинка - Катерина Козлова, которая сыграет с американкой Лорен Дэвис.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина и Ястремская уверенно стартовали на Уимблдоне.