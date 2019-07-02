Прогоним и не вспомним: в Украине произошел громкий скандал с героем Европейских игр

Чемпионка Европейских игр велосипедистка Анна Соловей подвергла критике президента федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко, который поздравил с ее золотой медалью председателя Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора.

На официальной странице Федерации велосипедного спорта Украины появился поздравительный пост: "Поздравляем председателя Киевской городской федерации велосипедного спорта Мухомора С.В. с золотом Европейских Игр в Минске Анны Соловей!".

Соловей раскритиковала данный пост в комментариях: "Удивляюсь вашей некомпетентности и пренебрежению к спортсменам вашей же федерации! Очень хотелось бы узнать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мою фотографию и мой результат! Эта человек мне неизвестен, я даже никогда не видела этого человека своими глазами! А самое интересное, что ничем, абсолютно ничем не помогал мне этот человек в подготовке к соревнованиям".

Слова Соловей привели в ярость Башенко, который не стал скрывать своих эмоций в ответном комментарии: "Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни принцесса. Будешь делать работу, примем тебя, будешь вонять прогоним и не вспомним как звали".

Соловей не стала молчать и ответила на оскорбления: "Это не Ваша форма, не Ваш шлем, из Вашего тут только велосипед который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и Вам не позволю ноги об себя вытирать! Вы меня не принимали, чтобы грозиться выгнать! Уж слишком много на себя берете! И никогда не сравнивайте себя с Базиным, Вам далековато будет! Без спортсменов федерация никакой ценности не имеет, поэтому уважайте их хотя бы немного, и не нужно меня пугать! Своих рабочих и секретарш называйте принцессами!"

В ответ на это Башенко пригрозил оштрафовать спортсменку: "Будет реакция. На спортсменку Соловей за вонидлово в социальных сетях будет наложен штраф".

Поведение Башенко не осталось незамеченным пользователями сети, которые написали в его адрес немало гневных комментариев: "Башенко, слушай, велосипедный принц, на голову свою штраф тиражи", "Башенко, какое ты быдло. К другого человека твоего возраста обратился бы на Вы, но твое поведение заставляет писать "ты", "Башенко как был бестолковым петухом, так и остался", "И это быдло спонсируется государством из наших с вами налогов! А будет какая-то реакция на писанину этого федерастов? Читаю и волосы дыбом встают, что оно позволяет себе :(", "Башенко тупой лось, это не твои бабки, а деньги налогоплательщиков! Как вообще такое быдло, как ты,? То может возглавлять?", "Башенко кажется, вы забыли, что работаете на деньги налогоплательщиков", "Башенко и это пишет то пуйло, что даже с винницы скиздил жилетку у волонтеров, а потом их обосрал как смог", "Почему этому мудаку просто ноги не сломают? ну и дерьмо", "Башенко ты гамно тупое. позорище федерации, спорта и Украины. ты как разговариваешь с людьми, а в особенности с девушкой? тебя с рынка взяли, принц, или с помойки?".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина вошла в тройку лучших стран на Европейских играх.