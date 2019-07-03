Бразилия оставила Месси без Кубка Америки: видеообзор

Сегодня ночью, 3 июля, определился первый финалист Кубка Америки. В противостоянии Бразилии и Аргентины победителем вышли хозяева турнира.

Бразильцы открыли счет в игре на 19-й минуте. Габриэл Жезус реализовал момент, который ему создал Роберто Фирмино. На 71-й минуте второй гол в ворота аргентинцев забил сам Фирмино с передачи того же Жезуса.

В финале турнира Бразилия сыграет с победителем второго полуфинала: Чили - Перу.

Бразилия - Аргентина - 2:0

Голы: Жезус, 19, Фирмино, 71.

Бразилия: Алиссон, Алвес, Маркиньос (Миранда, 64), Т. Силва, Сандро, Артур, Каземиро, Жезус (Аллан, 80), Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.

Аргентина: Армани, Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Де Пауль (Ло Чельсо, 67), Паредес, Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Агуэро, Л. Мартинес.

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