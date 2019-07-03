Итальянский клуб разжег сердца фанатов презентацией новой формы: видео

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" представил свою новую игровую форму на сезон-2019/20. Презентация была проведена оригинальным способом.

Так, в показе игровой экипировки приняли участие топ-модели. Они надели три комплекта формы команды и представили ее общественности. Соответствующее видео появилось в Twitter клуба из Бергамо.

Напомним, в минувшем сезоне "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии. Этот результат позволил команде получить место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Интересно, что этим летом перейти в "Аталанту" мог полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский, однако в последний момент этот трансфер сорвался.

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