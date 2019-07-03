Легенда "Динамо" засветился в цветах "Слуги народа": опубликовано фото

Легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев провел мастер-класс для юных игроков в городе Украинка Киевской области.

Интересно, что мероприятие проводилось в рамках акции "Зе! Команды", которую перед выборами в Верховную Раду проводит партия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Напомним, за "Динамо" Гусев выступал на протяжении 14 лет. Также в своей карьере он поиграл за "Фрунзенец-Лигу-99", "Борисфен" и киевский "Арсенал". За сборную Украины футболист провел 98 матчей. В настоящее время он работает в тренерском штабе молодежной команды "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный футболист, идущий в Верховную Раду, остался без клуба.