Звездный футболист, идущий в Верховную Раду, остался без клуба

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий покинул "Карпаты", за которые он выступал в течение последних двух лет.

Об этом сообщает iSport.ua.

У 34-летнего защитника истек срок действия контракта с "Карпатами" и он покинул львовский клуб на правах свободного агента. Пока остается неизвестным, где продолжит футболист карьеру, либо же он вовсе решит "повесить бутсы на гвоздь" и уйти в политику.

Напомним, Федецкий баллотируется в Верховную Раду по 118-му избирательному округу, который расположен во Львовской области. Футболист представляет партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Ранее "Апостроф" сообщал, что еще один украинский футболист уехал играть в чемпионат агрессора.