О, Боже, я плачу: испанские фанаты обрадовались продлению контракта с украинским футболистом

Сегодня утром испанский клуб "Альбасете" объявил о подписании нового контракта с украинским футболистом Романом Зозулей. Эта новость, как сообщает "Футбол 24", вызвала бурю эмоций у фанатов команды.

Вот лишь некоторые комментарии болельщиков к этой новости: "Классная новость!!! Зозуля – великий, потому что остается у нас. Вперед, Альба!!!", "Вы сделали мой день", "О, Боже, я плачу", "Вот оно!!! Твою же мать!!! Зозу, я тебя люблю!!", "Зозуля – великий, настоящая звезда... Вперед, машина", "Я невероятно счастлива, что мой любимый игрок остается в Альбасете", "Зозуля ценит Альбасете, а мы ценим его. Вместе достигнем хороших результатов", "Лучшая новость, которую мы могли получить. Он – душа этой команды. Сейчас нужно окружить его хорошими футболистами, и можно снова начать мечтать", "Роман Зозуля – бог".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Шахтера" исполнил гимн "Динамо".