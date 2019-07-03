RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

21:51
Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского
21:30
Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки
21:21
Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"
21:18
В России заистерили из-за канадского оружия для Украины
20:45
Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией
20:12
В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана
20:10
Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки
19:42
В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
19:20
Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке
19:07
Чиновник времен Януковича с российским паспортом вернулся в Украину и идет на выборы - СМИ
19:04
Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

О, Боже, я плачу: испанские фанаты обрадовались продлению контракта с украинским футболистом

среда, 03 июля 2019, 16:42
переглянути новину українською

Сегодня утром испанский клуб "Альбасете" объявил о подписании нового контракта с украинским футболистом Романом Зозулей. Эта новость, как сообщает "Футбол 24", вызвала бурю эмоций у фанатов команды.

Вот лишь некоторые комментарии болельщиков к этой новости: "Классная новость!!! Зозуля – великий, потому что остается у нас. Вперед, Альба!!!", "Вы сделали мой день", "О, Боже, я плачу", "Вот оно!!! Твою же мать!!! Зозу, я тебя люблю!!", "Зозуля – великий, настоящая звезда... Вперед, машина", "Я невероятно счастлива, что мой любимый игрок остается в Альбасете", "Зозуля ценит Альбасете, а мы ценим его. Вместе достигнем хороших результатов", "Лучшая новость, которую мы могли получить. Он – душа этой команды. Сейчас нужно окружить его хорошими футболистами, и можно снова начать мечтать", "Роман Зозуля – бог".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Шахтера" исполнил гимн "Динамо".

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Зозуля, футбол

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: