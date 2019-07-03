Футболист "Шахтера" исполнил гимн "Динамо": опубликовано видео

Футболист юношеской команды донецкого «Шахтера» Абдулла Абдуллаев спел неофициальный гимн "Динамо" в футболке киевского клуба.

Соответствующим видео в Instagram поделился игрок "Динамо" U17 Владислав Ванат. Позже ролик набрал популярность и разлетелся по социальным сетям.

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат в сториз своего Instagram выложил видео, в котором игрок "Шахтера" Абдулла Абдуллаев, облаченный в динамовскую футболку, поет гимн киевского клуба и целует его эмблему. pic.twitter.com/bg927wIVDr — Dynamomania.com (@dynamomania_com) 2 июля 2019 г.

Напомним, в минувшем сезоне "Шахтер" стал чемпионом Украины. "Динамо" завершило выступления в Премьер-Лиге на втором месте. Киевляне не могут победить в чемпионате Украины с 2016 года. При этом "Динамо" со своими 15-ю чемпионскими титулами продолжает удерживать рекорд по количеству побед в первенствах страны за годы независимости Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист "Динамо" засветился в цветах "Слуги народа".