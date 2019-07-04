"Динамо" не добилось победы над скромным европейским клубом: видео

Киевское "Динамо" в контрольном матче сыграло вничью с румынским "Ботошани". Встреча состоялась в Австрии, где украинский клуб проводит предсезонный сбор.

Украинцы пропустили гол в концовке первого тайма, но сумели уйти от поражения во второй половине встречи, благодаря голу Беньямина Вербича.

Клуб "Бошотани" основан в 2001 году. В минувшем сезоне клуб финишировал на восьмом месте в чемпионате Румынии, что является лучшим достижением в его истории.

"Динамо" - "Ботошани" - 1:1 (0:1)

Голы: Вербич (63) - Ашковски (43)

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Кендзера (Гармаш, 46), Кадар (Алибеков, 46), Кадири (Бурда, 46), Миколенко (Шабанов, 46), Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Шапаренко (Миколенко, 67), Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Де Пена (Вербич, 46)

В следующем матче "Динамо" сыграет с австрийским "Ваккером". Встреча состоится завтра, 5 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" унизительно уступило команде Второй лиги.