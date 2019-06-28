"Динамо" унизительно уступило команде Второй лиги: видео

Сегодня, 28 июня, киевское "Динамо" сыграло свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2019/20. Соперником столичной команды стал представитель Второй лиги - житомирское "Полесье".

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу менее именитого соперника. Гол в составе киевлян забил Никита Кравченко. В этом матче за "Динамо" сыграли два игрока, находящиеся в клубе на просмотре - Вадим Янчак и Матар Дийе.

"Динамо" - "Полесье" - 1:2

Голы: Кравченко, 37 - Немтинов, 13, Шаленков, 74.

"Динамо": Бущан (Нещерет, 41), Кравченко, Алибеков, Шабанов (Бодня, 51), Сидклей (Янчак, 51), Сидорчук (Шулянский, 51), Шапаренко (Петрусенко, 51), Андриевский (Гармаш, 41), Русин, Де Пена (Хондак, 51), Матар Дийе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-капитан "Динамо" подписал контракт с европейским клубом.