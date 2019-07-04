Жена экс-капитана "Динамо" феерично поучаствовала во всемирном флешмобе: видео

Ирина Морозюк, жена бывшего капитана "Динамо" Николая Морозюка, приняла участие в нашумевшем флешмобе "Bottle Cap Challenge", в котором известные и не очень люди открывают бутылку ударом ноги. Ирина изменила подход к челленджу, открыв бутылку грудью.

Видео Морозюк выложила в своем Instagram.

Поступок Ирины привел в восхищение ее подписчиков.

"Лучшая", "Лучшее что можно было придумать", "Это просто имбово. Ребята, Оскара ей....срочно", "Это высший пилотаж", "Питань нема. У Вас кращий челендж", "Почему-то я знал что так и будет", "Коперфильд отдыхает", "от это самый лучший челендж", "Молодец))", "Пушка ракета", "Класс!", "эта женщина творит чудеса", "Дикая Ирина", "Классссс", "красотка", - пишут пользователи сети.

31-летний Морозюк является воспитанником "Динамо". В январе этого года он перешел в "Ризеспор" на правах аренды. В составе турецкого клуба он провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также Морозюк выступал за "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол. Двукратный чемпион Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

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