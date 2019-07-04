Как минимум одна москальская рожа ляжет: украинец анонсировал встречу с российским клубом

Украинский футболист венгерского клуба "Халадаш" Юрий Габовда поделился мнением о предстоящем матче своей команды с дублем "Кранодара".

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - написал Габовда в Instagram.

Матч "Халадаш" - "Краснодар-2" состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры запланировано на 19:00.

За свою карьеру Габовада также поиграл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит" (Микашевичи), "Динамо" (Минск), "Рух" (Винники) и венгерский "Балмазуйварош". За "Халадаш" 30-летний футболист выступает с 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанские фанаты обрадовались продлению контракта с украинским футболистом.