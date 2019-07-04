На Уимблдоне произошел денежный скандал с известным теннисистом

Организаторы Уимблдона отказали в выплате вознаграждения австралийскому теннисисту Бернарду Томичу, который должен был получить 45 тысяч фунтов за участие в турнире.

В первом раунде Уимблдона Томич в трех партиях уступил французу Жо-Вильфриду Цонге. Поединок продлился 58 минут.

На послематчевой пресс-конференции Томич назвал свою игру ужасной, но очень удивился, когда журналист спросил, могут ли его лишить вознаграждения за матч. Позже стало известно, что по мнению руководства английского турнира, игра австралийца не соответствовала профессиональным стандартам.

Не исключено, что Томич подаст в суд на руководство Уимблдона. В этом случае теннисным боссам придется аргументировать в суде, по каким критериями они оценивают "профессиональный уровень" игроков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона.