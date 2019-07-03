Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором раунде турнира Большого шлема Уимблдона одолела представительницу США Софию Кенин в трех партиях.

Кенин удачно начала матч, сделала брейк, а затем развила преимущество, но Ястремской удалось сравнять счет. Вскоре американка вновь выиграла взяла гейм на подаче нашей соотечественницы и ушла в отрыв. Однако украинка снова сумела отыграться. При счете 6:5 Ястремская выиграла подачу соперницы и взяла сет.

Во второй партии соперницы обменялись брейками. В седьмом гейме Кенин выиграла подачу Ястремской, а затем удержала преимущество до конца сета.

В начале решающего сета Кенин владела небольшим преимуществом и имела несколько брейк-поинтов, но Ястремской удалось удержать свою подачу. Решающий эпизод произошел в восьмом гейме. Украинке удалось сделать брейк, а затем довести сет, а вместе с ним и матч, на своей подаче до победы.

Стоит отметить, что Кенин находится выше Ястремской в рейтинге WTA, занимая 28-ю позицию против 35-й у украинки. Кроме того, американка, в отличие от Ястремской, была в числе сеянных на Уимблдоне.

София Кенин (США) - Даяна Ястремская (Украина) - 5:7, 6:4, 3:6

В 3-м раунде Ястремская встретится со швейцаркой Викторией Голубич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина с трудом победила россиянку на Уимблдоне.