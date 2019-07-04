Сборная Перу сенсационно вышла в финал Кубка Америки: видеообзор

Сборная Перу стала вторым финалистом Кубка Америки. В полуфинальном матче турнира команда Рикардо Гареки уверенно обыграла действующих чемпионов континента чилийцев.

Счет в матче на 21-й минуте открыл Эдисон Флорес. На 39-й минуте Йосимар Йотун удвоил преимущество перуанцев. А на 90+1-й минуте точку в матче поставил Паоло Герреро.

Чили - Перу - 0:3

Голы: Флорес, 21, Йотун, 39, Герреро, 90+1.

Чили: Ариас, Босежур, Марипан (Кастильо, 89), Медель, Исла, Видаль, Пульгар, Арангуис, Санчес, Варгас, Фуэнсалида (Сагал, 46).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Трауко, Абрам, Тапиа, Йотун, Каррильо (Поло, 71), Флорес (Гонсалес, 50), Куэва (Баллон, 80), Геррейро.

В финале турнира Перу сыграет с Бразилией.

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