Звезда мирового футбола спровоцировал громкий скандал

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спровоцировал скандал после проигранного Бразилии (0:2) полуфинального матча Кубка Америки. Форвард остался недоволен работой арбитров на игре.

Слова Месси приводит El Mundo Deportivo.

"Это скандал. Мы показали хорошую игру. Мы приложили слишком много усилий, чтобы все вот так для нас завершилось. Перед вторым голом в наши ворота арбитр не назначил в нашу пользу пенальти. Ранее также он не зафиксировал толчок в спину Отаменди в штрафной бразильцев.

Во время Кубка Америки судьи очень часто использовали VAR, но на этот раз они ни разу не посмотрели видеоповторы. Удивительно. В нашу пользу не назначили два пенальти. Такое судейство было на протяжении всей игры. Надеюсь, что Южноамериканская конфедерация футбола что-то сделает с таким судейством. Но не думаю, что это произойдет, так как все подчинено бразильцам", - сказал Месси.

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