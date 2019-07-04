Секс-символ США показала следы от побоев от рук звездного футболиста: видео

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, считающаяся одним из секс-символов США, продемонстрировала доказательства применения к ней силы со стороны своего бывшего бойфренда - футболиста "Марселя" и сборной Франции Адиля Рами.
Андерсон опубликовала ролик, на котором показано, как доктор перематывает ей травмированную руку.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 3 июля 2019 г.
Ранее модель обвинила футболиста в том, что тот жил двойной жизнью, изменял и избивал ее.
Напомним, об отношениях Рами и Андерсон стало известно в 2018 году. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России, футболист сделал своей избраннице предложение, однако пара так и не поженилась.
Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский клуб разжег сердца фанатов презентацией новой формы.