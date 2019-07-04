Секс-символ США показала следы от побоев от рук звездного футболиста: видео

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, считающаяся одним из секс-символов США, продемонстрировала доказательства применения к ней силы со стороны своего бывшего бойфренда - футболиста "Марселя" и сборной Франции Адиля Рами.

Андерсон опубликовала ролик, на котором показано, как доктор перематывает ей травмированную руку.

Ранее модель обвинила футболиста в том, что тот жил двойной жизнью, изменял и избивал ее.

Напомним, об отношениях Рами и Андерсон стало известно в 2018 году. Во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России, футболист сделал своей избраннице предложение, однако пара так и не поженилась.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский клуб разжег сердца фанатов презентацией новой формы.