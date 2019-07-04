В Киеве протестуют против скандального топ-чиновника из мира спорта: фото

В Киеве под зданием Министерства молодежи и спорта проходит митинг в поддержку чемпионки Европейских игр - велосипедистки Анны Соловей.

В мероприятии принимают участие порядка 150 человек, преимущественно это велосипедисты. Они протестуют против президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко, который ранее вступил в конфликт с Соловей. Участники митинга собирают подписи под обращением к министру молодежи и спорта Игоря Жданова с требованием немедленного увольнения Башенко.

Во время протеста участники скандировали лозунги в поддержку Соловей и против президента Федерации велоспорта и держали в руках плакаты с соответствующими призывами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки.