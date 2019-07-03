Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки

Президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко, который публично оскорбил чемпионку Европейских игр велосипедистку Анну Соловей, может быть уволен со своего поста.

Об этом заявил вице-президент федерации велоспорта Украины Андрей Гривко в видеообращении на Facebook.

"Хотел бы сделать заявление в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг федерации и президента Башенко в скандале с Анной Соловей. Хотел бы заявить, как первый вице-президент федерации: в федерацию поступило несколько миллионов жалоб, от нашего велосообщества и вообще от граждан Украины, которые федерация должна рассмотреть.

Поэтому хочу заявить, что в ближайшее время будет собран президиум федерации, где будет выдвинут вопрос о целесообразности работы президента федерации и возможности отстранения Башенко от поста президента, с последующим вынесением вопроса на всеукраинскую конференцию. Следующая информация поступит от федерации в ближайшее время", - сказал Гривко.

Напомним, что Соловей подвергла критике Башенко, который поздравил с ее золотой медалью председателя Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. В ответ на это президент неоднократно грубо высказался в адрес спортсменки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Башенко сделал непристойное предложение журналистке.