В России увезли из СИЗО футболистов, избивших людей в Москве

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые в прошлом году избили людей в Москве, отправились по этапу из московского СИЗО "Бутырка" в колонию в Белгородской области.

Об этом сообщает "Чемпионат".

"Мамаева и Кокорина увезли еще вчера утром в третье СИЗО Белгорода, а оттуда ребят уже отправят в колонию в Белгородской области", - сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Напомним, что Кокорин лишен свободы на 1 год 6 месяцев, Мамаев - на 1 год 5 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, устроили две драки в центре Москвы. Сначала компания на стоянке избила водителя Виталия Соловчука, а затем направилась в кафе "Кофемания". Там они начали насмехаться над чиновником Денисом Паком, а затем Кокорин ударил его стулом по голове. В результате потасовки также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, который пытался помешать расправе футболистов на Паком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист анонсировал встречу с российским клубом.