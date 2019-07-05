Легендарный футболист отметился очередными красивыми голами: опубликовано видео

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отметился дублем в матче чемпионата МЛС против "Торонто" (2:0).

Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала форвард ударом головой замкнул подачу с фланга, а затем вышел один на один и технично переиграл голкипера соперников.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 15 матчей за "Лос-Анджелес", в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

"Лос-Анджелес Гэлакси" после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице Западной Конференции, набрав 34 очка.

Напомним, что ранее Ибрагимович выступал за такие известные клубы, как "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан" и ПСЖ. В составе каждого из клубов он становился чемпионом страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ибрагимович забил один из лучших голов года.