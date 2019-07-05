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Легенде украинского спорта выдвинули серьезное обвинение: подробности скандала

пятница, 05 июля 2019, 14:10
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Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил главу Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку в получении взятки перед голосованием о месте проведения Олимпиады-2016.

Об этом сообщает UOL.

Кабрал сообщил об этом во судебного заседания. По его словам, он заплатил около двух миллионов долларов за покупку голосов девяти членов Международного олимпийского комитета среди которых был Бубка. В итоге заявка Рио-де-Жанейро одержала победу, в два раза опередив по числу голосов Мадрид.

Бубка отверг все обвинения и намерен бороться за свою репутацию.

"Я полностью отвергаю все ложные утверждения бывшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительное наказание в тюрьме по обвинению в коррупции. Я поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права", - приводит слова Бубки пресс-служба НОК Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Уимблдоне произошел денежный скандал с известным теннисистом.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Бубка, НОК

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