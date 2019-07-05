"Шахтер" опозорился в матче с клубом третьего дивизиона

Донецкий "Шахтер" неожиданно сыграл вничью с немецким "Юрдингеном" в контрольном матче, который прошел на сборах "горняков" в Австрии.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Первыми забили чемпионы Украины: на 63-й минуте отметился форвард Густаво Бланко-Лещук, который прошлый сезон провел в аренде в испанской "Малаге".

Однако на 80-й минуте клуб из третьей Бундеслиги сумел сравнять счет. Сделал это Максимилиан Байстер.

Шахтер – Юрдинген 1:1



Голы: Бланко Лещук (63) – Байстер (80)

Шахтер: Шевченко (Трубин, 61) , Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35), Танковский, Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Маркос Антонио, Тете, Сикан (Бланко Лещук, 33).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" не добилось победы над скромным европейским клубом.