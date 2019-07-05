Украина добыла дебютную медаль на Универсиаде в Италии

Украина завоевала первую медаль в рамках летней Универсиады, которая проходит в итальянском городе Неаполь.

Как сообщает официальный сайт соревнований, бронзовую медаль в копилку украинской сборной принесла дзюдоистка Анна Антикало.

Украинка выступает весовой категории до 70 кг. В Италии она поочередно победила Жанар Кашин из Казахстана, аргентинку Магдалену Галлеана и представительницу Франции Клеменс Эме.

В полуфинале она проиграла россиянке Таимазовой, но в матче за бронзовую награду была сильнее белорусски Новиковой.

Золотая медаль досталась японке Шихо Танака.

Универсиада в Италии пройдет до 14 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки.