Юная украинка добилась исторической победы на Уимблдоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в третьем раунде Уимблдона уверенно обыграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич.

Игра завершилась со счетом 2:0 - 7:5, 6:3.

В следующем круге Даяна сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

Интересно, что Ястремская впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона. До этого она лишь раз принимала участие на главном травяном турнире года. В 2018 году она прекратила борьбу на стадии квалификации. Также это ее лучший результат на турнирах "Большого шлема".

Что касается матчей с Голубич, то Ястремская встречалась с представительницей Швейцарии уже третий раз. Все три игры были за 19-летней украинской спортсменкой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем раунде Уимблдона добилась победы над представительницей Греции Марией Саккари в трех сетах.