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Знаменитый теннисист рассказал о проблемах в отношениях со Свитолиной

суббота, 06 июля 2019, 20:43
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Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, из-за чего у него случились размолвки с его девушкой - первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Слова Монфиса приводит Outside the Ball.

"Почему мы закрывали наш совместный аккаунт в Instagram? Мы хотели пожить для себя. Это замечательно - делиться моментами с фанатами, однако последние две-три недели у нас было недостаточно идей, нам нужно было какое-то личное пространство.

Мы немножко поспорили из-за Instagram и решили закрыть свой аккаунт. Но все подумали, что мы расстались, поэтому пришлось снова открывать его. К тому же, сейчас нас переполняют идеи. Мы не ссорились, хотя между нами и случился маленький конфликт", - сказал Монфис.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина в тяжелейшем матче вышла в 1/8 финала Уимблдона.

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