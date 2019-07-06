Знаменитый теннисист рассказал о проблемах в отношениях со Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, из-за чего у него случились размолвки с его девушкой - первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Слова Монфиса приводит Outside the Ball.

"Почему мы закрывали наш совместный аккаунт в Instagram? Мы хотели пожить для себя. Это замечательно - делиться моментами с фанатами, однако последние две-три недели у нас было недостаточно идей, нам нужно было какое-то личное пространство.

Мы немножко поспорили из-за Instagram и решили закрыть свой аккаунт. Но все подумали, что мы расстались, поэтому пришлось снова открывать его. К тому же, сейчас нас переполняют идеи. Мы не ссорились, хотя между нами и случился маленький конфликт", - сказал Монфис.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина в тяжелейшем матче вышла в 1/8 финала Уимблдона.