"Динамо" сделало весомое предложение по игроку европейской сборной

Киевское "Динамо" может пополнить состав полузащитником турецкого "Фенербахче" и сборной Словении Михой Зайцем.

Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, киевляне сделали предложение по 25-летнему хавбеку в размере 5 миллионов евро. Однако оно было отклонено стамбульским клубом, так как за своего игрока он желает получить не меньше 6,5 миллиона евро. Вполне возможно, что переговоры между клубами по футболисту продолжатся.

Зайц также выступал на родине за "Интерблок", "Олимпию" и "Циле". В "Фенербахче" он перешел из итальянского "Эмполи".

За сборную Словении Зайц сыграл 15 матчей и забил 4 мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новичок "Динамо" отметился первым голом за киевский клуб.