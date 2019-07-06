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Два легендарных футболиста выяснили отношения в ринге: видео

суббота, 06 июля 2019, 18:12
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Две легенды мирового футбола - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар ("ПСЖ") - встретились в ринге в боксерских перчатках.

Футболисты приняли участие в съемках рекламного ролика для португальской компании MEO. Португалец и бразилец провели имитацию боя.

Отметим, что Роналду является лучшим футболистом мира по доходам, полученным от спонсорских контрактов. За год на этом португальский форвард зарабатывает порядка 47 миллионов долларов. Доходы Неймара от рекламы выглядят несколько скромнее - примерно 22,5 миллиона долларов за 12 месяцев. В сумме, согласно данным Forbes, за год Роналду зарабатывает 108 миллионов долларов, а бразилец - 90 миллионов долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный футболист отыграл матч в футболке с нелепой ошибкой в фамилии.

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