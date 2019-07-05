Звездный футболист отыграл матч в футболке с нелепой ошибкой в фамилии: фото

Звездный форвард американского клуба “Лос-Анджелес Гэлакси” Златан Ибрагимович вновь оказался в центре внимания мировой общественности, но в этот раз не из-за своих невероятных голов.

В игре против "Торонто", которая проходила в рамках регулярного первенства МЛС, шведский футболист отметился двумя мячами и принес победу команде со счетом 2:0. Но не на это обратили внимание болельщики.

Дело в том, что на игру Ибрагимович вышел в футболке, на которой была допущена жутка опечатка. Вместо фамилии "Ибрагимович", было написано "ИРБагимович".

По данным местной прессы. досадную ошибку допустил технический спонсор калифорнийского клуба Adidas.

В этой футболке швед отыграл весь матч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ибрагимович забил один из лучших голов года.