Легендарному боксеру сделали неожиданный подарок в Киеве: фото

Известный американский боксер Майк Тайсон на днях посетил столицу Украины, где принял участие в мероприятии "Завтрак с чемпионом" от букмекерской конторы Parimatch.

30 июня Тайсону исполнилось 53 года и это не осталось без внимания журналистов. По этому поводу легенде бокса был вручен подарок - украинская булава Богдана Хмельницкого в натуральную величину.

Интересно, что такая булава является одним из символов Украины и атрибутом президента страны.

Тайсон признался, что не ожидал поздравлений и подарка. По его словам, ему очень понравилось в Киеве, а таких подарков ему никогда не дарили.

Напомним, что Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он является одним из самых известных боксеров за всю историю бокса. На его счету свыше 100 побед в ринге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион совершил невероятный скачок в рейтинге ведущих боксеров мира.