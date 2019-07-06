RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

15:40
Он потерял голову: известный журналист назвал главную проблему Порошенко
15:27
Стало известно о смерти бойца ВСУ с позывным Honda: фото
15:07
Легендарному боксеру сделали неожиданный подарок в Киеве: фото
15:00
Нанотехнологии в действии: соцсети шокировали фото ремонта дороги под Полтавой
14:51
Представитель президента Герус пытается сорвать энергореформу, манипулируя счетами - эксперт
14:35
Где в Киеве развлечься на Ивана Купала: список праздничных событий
14:32
Английский клуб представил уникальную форму из бамбука и пластика: фото
13:46
Знаменитая грузинская певица пояснила свой отказ выступать в России: видео
13:41
​В России проходит прощание с погибшими на подлодке моряками: фото и видео
13:31
В европейском футболе разгорелся громкий скандал: подробности
13:11
Зеленский высказался о брате-боевике главы Донецкой области: видео и реакция соцсети
13:01
Эффективной будет коалиция "Слуги народа", "Батькивщины" и "Голоса" - кандидат в нардепы Николаенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Легендарному боксеру сделали неожиданный подарок в Киеве: фото

суббота, 06 июля 2019, 15:07
переглянути новину українською

Известный американский боксер Майк Тайсон на днях посетил столицу Украины, где принял участие в мероприятии "Завтрак с чемпионом" от букмекерской конторы Parimatch.

30 июня Тайсону исполнилось 53 года и это не осталось без внимания журналистов. По этому поводу легенде бокса был вручен подарок - украинская булава Богдана Хмельницкого в натуральную величину.

Интересно, что такая булава является одним из символов Украины и атрибутом президента страны.

Тайсон признался, что не ожидал поздравлений и подарка. По его словам, ему очень понравилось в Киеве, а таких подарков ему никогда не дарили.

Напомним, что Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он является одним из самых известных боксеров за всю историю бокса. На его счету свыше 100 побед в ринге.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион совершил невероятный скачок в рейтинге ведущих боксеров мира.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: