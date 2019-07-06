Легендарному боксеру сделали неожиданный подарок в Киеве: фото

Известный американский боксер Майк Тайсон на днях посетил столицу Украины, где принял участие в мероприятии "Завтрак с чемпионом" от букмекерской конторы Parimatch.
30 июня Тайсону исполнилось 53 года и это не осталось без внимания журналистов. По этому поводу легенде бокса был вручен подарок - украинская булава Богдана Хмельницкого в натуральную величину.
Интересно, что такая булава является одним из символов Украины и атрибутом президента страны.
Тайсон признался, что не ожидал поздравлений и подарка. По его словам, ему очень понравилось в Киеве, а таких подарков ему никогда не дарили.
Напомним, что Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он является одним из самых известных боксеров за всю историю бокса. На его счету свыше 100 побед в ринге.
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион совершил невероятный скачок в рейтинге ведущих боксеров мира.