Скандальный спортивный топ-чиновник придумал новое наказание украинской чемпионке

Президент федерации велоспорта Украины Александр Башенко сделал новое заявление относительно своего конфликта с чемпионкой Европейских игр по велоспорту Анной Соловей.

Слова Башенко приводит "Сегодня".

"Мы поздравили Анну и главу киевской федерации Мухомора, потому что она же находится в Киеве. Потом я вижу пост в Facebook под ее именем, якобы мы некомпетентны, что поздравили Мухомора, что федерация ничем не помогает спортсменам. И я по этому поводу задумался. Может, это не Анна писала. Я с ней еще не общался. Может, это было что-то провокационное, а я поддался на провокацию? Если это она себя неспортивно повела, то получит штраф. Если я себя неправильно повел – сделаем перевыборы, только я кандидатов пока не вижу", - сказал Башенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина добыла дебютную медаль на Универсиаде в Италии.