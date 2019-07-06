RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

19:12
ЦИК сам себя загнал в ловушку исков и претензий и поставил выборы под угрозу срыва - эксперт
18:56
Страна в опасности: сеть взбудоражило заявление советника Зеленского про Крым
18:46
Кандидат от "Слуги народа" Плохой опроверг наличие гражданства Болгарии
18:42
У пропагандистов будет истерика: в сети одним фото показали "наплыв" туристов в Крыму
18:28
Упадок и деградация: экс-главарь ДНР признался, до чего боевики довели Донецк
18:26
Пойдет ли Зеленский на переговоры с главарями ДНР-ЛНР: озвучен интересный прогноз
18:18
Ивана Купала: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
18:12
Два легендарных футболиста выяснили отношения в ринге: видео
18:08
Прикопал тело в посадке: всплыли жуткие подробности об убийстве девочки под Днепром
17:59
Жара, ветер и грозы: синоптик заинтриговала украинцев прогнозом
17:49
Тучка моя: Зеленский странно отреагировал на вопрос о визите в Канаду
17:40
Советник Зеленского отличился скандальным заявлением про водную блокаду Крыма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальный спортивный топ-чиновник придумал новое наказание украинской чемпионке

суббота, 06 июля 2019, 17:23
переглянути новину українською

Президент федерации велоспорта Украины Александр Башенко сделал новое заявление относительно своего конфликта с чемпионкой Европейских игр по велоспорту Анной Соловей.

Слова Башенко приводит "Сегодня".

"Мы поздравили Анну и главу киевской федерации Мухомора, потому что она же находится в Киеве. Потом я вижу пост в Facebook под ее именем, якобы мы некомпетентны, что поздравили Мухомора, что федерация ничем не помогает спортсменам. И я по этому поводу задумался. Может, это не Анна писала. Я с ней еще не общался. Может, это было что-то провокационное, а я поддался на провокацию? Если это она себя неспортивно повела, то получит штраф. Если я себя неправильно повел – сделаем перевыборы, только я кандидатов пока не вижу", - сказал Башенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина добыла дебютную медаль на Универсиаде в Италии.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Башенко не имеет права меня выгонять, я его не боюсь - чемпионка Анна Соловей о скандале с президентом ФВУ

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: