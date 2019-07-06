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У лидера сборной Украины возникли серьезные проблемы в клубе

суббота, 06 июля 2019, 19:39
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У полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" возникли серьезные проблемы в клубе.

Об этом сообщает HLN.

По информации источника, 26-летний хавбек объявил бойкот своему клубу из-за того, что тот не позволил ему уйти в более сильный чемпионат. Украинец все еще надеется сменить команду в текущее трансферное окно. В настоящее время он тренируется отдельно от команды.

Напомним, заинтересованность в подписании Малиновского проявляли итальянские "Аталанта" и "Сампдория". Сообщалось, что украинский полузащитник уже близок к уходу из "Генка", однако в итоге переговоры по нему не увенчались успехом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский клуб разжег сердца фанатов презентацией новой формы.

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