Аргентина в огненном матче стала третьей на Кубке Америки: видеообзор

Завершился матч за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили. Победу в игре со счетом 2:1 одержали аргентинцы.

Уже к 23-й минуте команда Лионеля Скалони выигрывала с разницей в два мяча благодаря голам Серхио Агуэро и Пауло Дибалы. Однако на 37-й минуте аргентинцы остались без своего капитана Лионеля Месси, который вместе с Гари Меделем был удален с поля за потасовку. На 58-й минуте Артуро Видаль ударом с пенальти сократил отставание в счете, но все же победа в игре осталась за Аргентиной.

Аргентина - Чили - 2:1

Голы: Агуэро, 12; Дибала, 22; Видаль, 58 (с пенальти).

Аргентина: Армани, Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Ло Чельсо (Мори, 89), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).

Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Арангис (Кастильо, 83), Пулгар, Видаль, Бисесвар, Санчес (Фернандес, 17), Варгас.

Удаления: Месси, 37 — Медель, 37 (оба — неспортивное поведение).

Ранее "Апостроф" сообщал, что два легендарных футболиста выяснили отношения в ринге.